В школах Пензенской области продолжается проведение тематических недель, посвященных выдающимся землякам: врачу-педиатру Нилу Филатову (1847-1902) и режиссеру Всеволоду Мейерхольду (1874-1940). На классных часах, круглых столах, дискуссионных площадках и тематических уроках учащиеся рассказывают о творчестве выдающихся земляков. Для учащихся младших классов занятия проводят старшеклассники.

В январе в школах области прошли тематические недели, посвященные Василию Ключевскому и Ивану Мозжухину.

Нил Федорович Филатов – врач, доктор медицины, один из основателей русской педиатрии, создатель научной школы, приват-доцент Московского университета. В 1864 году окончил Пензенский дворянский институт. После окончания Московского университета работал земским врачом на своей родине в селе Михайловка Саранского уезда Пензенской губернии, затем был ординатором детской больницы в Москве.

С 1891 года возглавлял первую самостоятельную кафедру детских болезней Московского университета. Его краткий учебник детских болезней издавался 12 раз. Он организовал общество детских врачей в Москве и стал первым его председателем. Его имя носят больницы в Москве, Санкт-Петербурге и Пензе.

На территории Пензенской областной детской больницы имени Н.Ф. Филатова установлен бюст доктор медицины.

Всеволод Эмильевич Мейерхольд – знаменитый актер, режиссер и педагог. Он родился и провел свои юные годы в Пензе. В 1895 году закончил полный курс 2-й мужской гимназии, затем поступил на юридический факультет Московского университета. В 1896 году перешёл на 2-й курс Театрально-музыкального училища Московского филармонического общества и в 1898 году его закончил. В том же году Мейерхольд поступает в труппу Московского художественного театра, где сыграл 18 ролей. С 1902 года становится во главе «Товарищества новой драмы». За четыре года он осуществил постановку 170 спектаклей. В это время началось формирование художественной программы режиссера, связанной с поэтикой символизма, с принципами и стилистикой условного театра. В 1907-1918 годах Мейерхольд работал в петербургских Императорских театрах, поставив 21 драматический спектакль и 10 музыкальных. В петербургский период работы началась педагогическая деятельность Мейерхольда.

Он разработал особую методологию актерского тренажа – биомеханику, в которой нашли своеобразное применение принципы конструктивизма. Мейерхольд стремился придать зрелищу геометрическую точность формы, акробатическую легкость и ловкость, спортивную выправку.

В 1984 году в Пензе в доме В.Э. Мейерхольда был открыт Музей сценического искусства его имени. В 1999 году на территории музея установлен первый в мире памятник режиссеру.