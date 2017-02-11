Жители Пензенской области могут звонить по телефону «горячей линии» по вопросам оказания скорой медицинской помощи

Жители Пензенской области, а также сами сотрудники скорой медицинской помощи могут звонить по телефону «горячей линии» круглосуточно для решения вопросов, связанных с работой данной службы.



Телефон «горячей линии»: 25-26-03 или 8-927-375-26-03, на который можно звонить круглосуточно, начнет свою работу в понедельник, 13 февраля 2017 года, с 8 утра.



В настоящее время доступность скорой медицинской помощи рассматривается, как один из факторов национальной безопасности населения страны и является «лицом» системы здравоохранения.



Сотрудники «скорой» первыми пребывают к пострадавшим в ДТП, экстренным больным, тяжелым пациентам и от того, насколько грамотными и квалифицированными будут их действия по отношению к больному, как при общении, так и выполнении стандартов, будет зависеть дальнейшее здоровье, а порой и жизнь человека.



Кроме того, общим комплексным планом по снижению смертности населения, который реализуется в Пензенской области третий год, 5 из 19 индикативных показателей определяются и зависят от работы скорой медицинской помощи.



Поэтому работа бригад скорой медицинской помощи, организация диспетчеризации, этика и деонтология в общении с теми, кто, в первую очередь нуждается в медицинской помощи, находится на личном контроле Министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова.



В целях получения своевременной информации и принятия необходимых организационных решений по совершенствованию работы и улучшения качества оказания скорой медицинской помощи главой ведомства принято решение о выделении отдельного телефона «горячей линии» для приема звонков по вопросам, связанным с работой скорой медицинской помощи.



На телефон могут звонить, как жители Пензенской области, так и сами сотрудники, которые могут обратиться к руководству регионального Минздрава для решения нестандартной ситуации.



Обращаем внимание, что для вызова бригады скорой медицинской помощи данный номер не предназначен, для этого существуют телефоны: «03», «103» или «112».

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 11 февраля 2017