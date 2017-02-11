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Помощник полпреда Президента РФ в ПФО Сергей Валенков провел личный прием граждан
Сегодня в Пензе
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Помощник полпреда Президента РФ в Приволжском федеральном округе Сергей Валенков провел личный прием граждан в приемной Президента России в Пензенской области по вопросам содействия развитию малого и среднего бизнеса. В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации города Пензы Андрей Шевченко, руководители органов исполнительной власти региона и местного самоуправления. В этот день было принято пять человек. Вопросы, с которыми обратились предприниматели, касались предоставления земельных участков для развития бизнеса, продвижения продукции предприятия, льготного кредитования, а также оказания финансовой помощи молодым квалифицированным специалистам швейного производства. По каждому вопросу были приняты решения и даны соответствующие поручения, исполнение которых взято на контроль главным федеральным инспектором по Пензенской области Дмитрием Каденковым.
Помощник полпреда Президента РФ в Приволжском федеральном округе Сергей Валенков провел личный прием граждан в приемной Президента России в Пензенской области по вопросам содействия развитию малого и среднего бизнеса. В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации города Пензы Андрей Шевченко, руководители органов исполнительной власти региона и местного самоуправления.
В этот день было принято пять человек. Вопросы, с которыми обратились предприниматели, касались предоставления земельных участков для развития бизнеса, продвижения продукции предприятия, льготного кредитования, а также оказания финансовой помощи молодым квалифицированным специалистам швейного производства.
По каждому вопросу были приняты решения и даны соответствующие поручения, исполнение которых взято на контроль главным федеральным инспектором по Пензенской области Дмитрием Каденковым.
Новость: Администрация города Пензы 11 февраля 2017
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