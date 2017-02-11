Впервые, 12 февраля 2017 года, Московский физико-технический институт проводит Всероссийскую физико-техническую контрольную «Выходи решать!». Контрольная приурочена к 50-летнему юбилею Заочной физико-технической школы института.

Контрольная будет проводиться по трем дисциплинам: физика, математика и информатика. Участие смогут принять учащиеся 8-11 классов.

Принять участие в контрольной можно на очных площадках или в режиме он-лайн. Центральной площадкой станет «Сколково», где пройдет день физико-технических наук.

Всем зарегистрированным участникам контрольной будет предложено решить 15 задач по 3 дисциплинам: математике, физике и информатике. При этом каждый участник может выбрать, будет ли он решать задачи по одному, двум или всем предметам. Уже сейчас на сайте МФТИ зарегистрировано более 14 тыс. участников. Результаты буду размещены до 8 марта 2017 года.

Подробнее узнать о правилах участия и решить пробные задания контрольной можно на сайте Контрольной «Выходи решать!».