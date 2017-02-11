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Голландский органист Тео Йелемо выступил в Пензе
Сегодня в Пензе
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В «Пензаконцерте» выступил профессор Принц Клаус Консерватории г. Гронинген, главный органист Гроте Керк г. Леуварден Тео Йелемо. Пензенцы получили уникальную возможность познакомиться с творчеством одного из самых талантливых органистов современности и экспертом в области органостроения. Музыкант получил блестящее образование, он преподает в родной стране, дает мастер-классы по всему миру. Он постоянно гастролирует, побывал во всех странах Европы, он частый и долгожданный гость в Японии, неоднократно выступал в городах России. В Пензу музыкант приехал впервые и сразу же покорил публику мастерством исполнения шедевров органной музыки. Один из ярчайших представителей органного искусства Северной Голландии, профессор органа и музыкальной теории представил пензенской публике свою сольную программу «Органисты европейских соборов».
В «Пензаконцерте» выступил профессор Принц Клаус Консерватории г. Гронинген, главный органист Гроте Керк г. Леуварден Тео Йелемо. Пензенцы получили уникальную возможность познакомиться с творчеством одного из самых талантливых органистов современности и экспертом в области органостроения.
Музыкант получил блестящее образование, он преподает в родной стране, дает мастер-классы по всему миру. Он постоянно гастролирует, побывал во всех странах Европы, он частый и долгожданный гость в Японии, неоднократно выступал в городах России. В Пензу музыкант приехал впервые и сразу же покорил публику мастерством исполнения шедевров органной музыки. Один из ярчайших представителей органного искусства Северной Голландии, профессор органа и музыкальной теории представил пензенской публике свою сольную программу «Органисты европейских соборов».
Новость: Управление культуры и архива Пензенской области 11 февраля 2017
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