В Пензе пройдет благотворительный концерт

Вопросы, касающиеся возрождения Спасского кафедрального собора, были затронуты в ходе рабочего совещания, которое глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев провел в субботу, 11 февраля. В обсуждении темы приняли участие первый заместитель главы администрации города Пензы Сергей Волков, заместитель главы администрации города Андрей Шевченко, главы районных администраций, начальники городских управлений и ведомств.

– В самом центре города на наших глазах восстанавливается одна из главных святынь Пензенской области, и мы стремимся оказать строительству посильную помощь, – отметил Виктор Кувайцев. – По опыту прошлого года необходимо провести благотворительный концерт для того, чтобы вырученные средства направить на восстановление храма.

Управлению культуры города Пензы глава исполнительной власти поручил разработать программу благотворительного мероприятия с включением в нее выступлений новых творческих коллективов областного центра. Предварительно запланировано, что концерт состоится в конце февраля текущего года. Также на совещании была рассмотрена возможность привлечения к процессу возрождения собора представителей крупных торговых сетей региона.

– В это богоугодное дело каждый может внести свою посильную лепту, – сказал глава администрации города Пензы.