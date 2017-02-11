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В Пензе пройдет благотворительный концерт
Сегодня в Пензе
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Вопросы, касающиеся возрождения Спасского кафедрального собора, были затронуты в ходе рабочего совещания, которое глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев провел в субботу, 11 февраля. В обсуждении темы приняли участие первый заместитель главы администрации города Пензы Сергей Волков, заместитель главы администрации города Андрей Шевченко, главы районных администраций, начальники городских управлений и ведомств. – В самом центре города на наших глазах восстанавливается одна из главных святынь Пензенской области, и мы стремимся оказать строительству посильную помощь, – отметил Виктор Кувайцев. – По опыту прошлого года необходимо провести благотворительный концерт для того, чтобы вырученные средства направить на восстановление храма. Управлению культуры города Пензы глава исполнительной власти поручил разработать программу благотворительного мероприятия с включением в нее выступлений новых творческих коллективов областного центра. Предварительно запланировано, что концерт состоится в конце февраля текущего года. Также на совещании была рассмотрена возможность привлечения к процессу возрождения собора представителей крупных торговых сетей региона. – В это богоугодное дело каждый может внести свою посильную лепту, – сказал глава администрации города Пензы.
Вопросы, касающиеся возрождения Спасского кафедрального собора, были затронуты в ходе рабочего совещания, которое глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев провел в субботу, 11 февраля. В обсуждении темы приняли участие первый заместитель главы администрации города Пензы Сергей Волков, заместитель главы администрации города Андрей Шевченко, главы районных администраций, начальники городских управлений и ведомств.
– В самом центре города на наших глазах восстанавливается одна из главных святынь Пензенской области, и мы стремимся оказать строительству посильную помощь, – отметил Виктор Кувайцев. – По опыту прошлого года необходимо провести благотворительный концерт для того, чтобы вырученные средства направить на восстановление храма.
Управлению культуры города Пензы глава исполнительной власти поручил разработать программу благотворительного мероприятия с включением в нее выступлений новых творческих коллективов областного центра. Предварительно запланировано, что концерт состоится в конце февраля текущего года. Также на совещании была рассмотрена возможность привлечения к процессу возрождения собора представителей крупных торговых сетей региона.
– В это богоугодное дело каждый может внести свою посильную лепту, – сказал глава администрации города Пензы.
Новость: Администрация города Пензы 11 февраля 2017
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