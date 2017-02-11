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Более 100 учащихся сражаются в игре «Умники и умницы»
Сегодня в Пензе
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В Пензенской области продолжается проведение интеллектуальных соревнований среди школьников в рамках реализации регионального проекта «Интеллектуальные игры». 10 февраля 2017 года в Институте регионального развития Пензенской области (актовый зал) состоялся первый региональный отборочный этап игры «Умники и умницы» для учащихся старших классов. Тема интеллектуальных состязаний - «Лермонтов. Жизнь и творчество». Для участников будут представлены два тематических направления: «Лермонтов и Тарханы» и «Творчество Лермонтова: поэмы». Участникам предстоит пройти два этапа: блиц-опрос по тематическим направлениям - знатоки ответят на 30 вопросов, и эссе. По результатам игры будут отобраны участники второго отборочного этапа, который состоится в марте этого года. Победители и призеры второго этапа примут участие в финальной игре, которая состоится в мае в Тарханах при участии автора игры, профессора МГИМО Юрия Вяземского. 7 ноября в рамках проекта состоялся муниципальный этап осеннего кубка игры "Интеллект-бой". Школьные команды боролись за право представлять свой город или район на региональном этапе игры, который состоялся 13 декабря. Региональный этап игры «Что? Где? Когда?» среди районных/городских команд школьников прошел в Пензе 26 января. В актовом зале Института регионального развития Пензенской области на вопросы синхронно отвечали 36 команд, победителем игры стала команда Каменского района.
В Пензенской области продолжается проведение интеллектуальных соревнований среди школьников в рамках реализации регионального проекта «Интеллектуальные игры».
10 февраля 2017 года в Институте регионального развития Пензенской области (актовый зал) состоялся первый региональный отборочный этап игры «Умники и умницы» для учащихся старших классов. Тема интеллектуальных состязаний - «Лермонтов. Жизнь и творчество». Для участников будут представлены два тематических направления: «Лермонтов и Тарханы» и «Творчество Лермонтова: поэмы».
Участникам предстоит пройти два этапа: блиц-опрос по тематическим направлениям - знатоки ответят на 30 вопросов, и эссе. По результатам игры будут отобраны участники второго отборочного этапа, который состоится в марте этого года.
Победители и призеры второго этапа примут участие в финальной игре, которая состоится в мае в Тарханах при участии автора игры, профессора МГИМО Юрия Вяземского.
7 ноября в рамках проекта состоялся муниципальный этап осеннего кубка игры "Интеллект-бой". Школьные команды боролись за право представлять свой город или район на региональном этапе игры, который состоялся 13 декабря.
Региональный этап игры «Что? Где? Когда?» среди районных/городских команд школьников прошел в Пензе 26 января. В актовом зале Института регионального развития Пензенской области на вопросы синхронно отвечали 36 команд, победителем игры стала команда Каменского района.
Новость: Министерство образования Пензенской области 11 февраля 2017
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