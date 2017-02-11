Вертолетный центр может появится в Пензе

При участи представителей администрации города Пензы, Правительства Пензенской области и Корпорации развития Пензенской области состоялась встреча с Тимофеем Матисоном - генеральным директором компании «Аэросоюз».

Темой встречи стал вопрос о реализации на территории Пензы и Пензенской области привлекательного инвестиционного проекта «Строительство площадки вертолетного центра и экскурсионной площадки в городе Пензе». Согласно договоренностям, достигнутым ранее, были подобраны площадки для вертолетного центра.

По итогам встречи было решено рассмотреть как потенциальную площадку – территорию в районе СК «Дизель-Арена». В настоящее время ведется работа по формированию «дорожной карты» по реализации проекта.

Объем ожидаемых инвестиций по проекту – 700-800 млн. рублей.

Количество создаваемых рабочих мест – 80-110.

Вертолетная компания «Аэросоюз» основана в 2002 году и является крупнейшим в России официальным дилером и сервисным центром Robinson Helicopter Company (USA), официальным сервисным центром AgustaWestland (Италия), агентом и сервисным центром Airbus helicopter (Eurocopter) (Франция), авиационно-учебным центром Robinson, Airbus helicopter, Agusta и Bell.

В 2005 году «Аэросоюз» открыл Первый вертолетный клуб в России, где можно научиться летать. С 2007 года на базе вертолетной компании начала работу Академия вертолетного спорта «Аэросоюз», которая готовит из любителей пилотов-спортсменов.