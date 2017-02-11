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Вертолетный центр может появится в Пензе
Сегодня в Пензе
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При участи представителей администрации города Пензы, Правительства Пензенской области и Корпорации развития Пензенской области состоялась встреча с Тимофеем Матисоном - генеральным директором компании «Аэросоюз». Темой встречи стал вопрос о реализации на территории Пензы и Пензенской области привлекательного инвестиционного проекта «Строительство площадки вертолетного центра и экскурсионной площадки в городе Пензе». Согласно договоренностям, достигнутым ранее, были подобраны площадки для вертолетного центра. По итогам встречи было решено рассмотреть как потенциальную площадку – территорию в районе СК «Дизель-Арена». В настоящее время ведется работа по формированию «дорожной карты» по реализации проекта. Объем ожидаемых инвестиций по проекту – 700-800 млн. рублей. Количество создаваемых рабочих мест – 80-110. Вертолетная компания «Аэросоюз» основана в 2002 году и является крупнейшим в России официальным дилером и сервисным центром Robinson Helicopter Company (USA), официальным сервисным центром AgustaWestland (Италия), агентом и сервисным центром Airbus helicopter (Eurocopter) (Франция), авиационно-учебным центром Robinson, Airbus helicopter, Agusta и Bell. В 2005 году «Аэросоюз» открыл Первый вертолетный клуб в России, где можно научиться летать. С 2007 года на базе вертолетной компании начала работу Академия вертолетного спорта «Аэросоюз», которая готовит из любителей пилотов-спортсменов.
При участи представителей администрации города Пензы, Правительства Пензенской области и Корпорации развития Пензенской области состоялась встреча с Тимофеем Матисоном - генеральным директором компании «Аэросоюз».
Темой встречи стал вопрос о реализации на территории Пензы и Пензенской области привлекательного инвестиционного проекта «Строительство площадки вертолетного центра и экскурсионной площадки в городе Пензе». Согласно договоренностям, достигнутым ранее, были подобраны площадки для вертолетного центра.
По итогам встречи было решено рассмотреть как потенциальную площадку – территорию в районе СК «Дизель-Арена». В настоящее время ведется работа по формированию «дорожной карты» по реализации проекта.
Объем ожидаемых инвестиций по проекту – 700-800 млн. рублей.
Количество создаваемых рабочих мест – 80-110.
Вертолетная компания «Аэросоюз» основана в 2002 году и является крупнейшим в России официальным дилером и сервисным центром Robinson Helicopter Company (USA), официальным сервисным центром AgustaWestland (Италия), агентом и сервисным центром Airbus helicopter (Eurocopter) (Франция), авиационно-учебным центром Robinson, Airbus helicopter, Agusta и Bell.
В 2005 году «Аэросоюз» открыл Первый вертолетный клуб в России, где можно научиться летать. С 2007 года на базе вертолетной компании начала работу Академия вертолетного спорта «Аэросоюз», которая готовит из любителей пилотов-спортсменов.
Новость: Администрация города Пензы 11 февраля 2017
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