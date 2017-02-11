читаемонегина

10 февраля исполнилось 180-лет со дня гибели величайшего русского поэта-Александра Сергеевича Пушкина. Сотрудники Литературного музея отметили день памяти поэта творчески -приняли участие в акции «Читаем Онегина». Самые любимые строки романа в стихах записали на видео и поделились с друзьями.



Огромное удовольствие доставила прекрасная поэзия А.С. Пушкина - основоположника современного русского литературного языка. К чтению романа могут присоединиться в течение дня все желающие. Новость: Управление культуры и архива Пензенской области 11 февраля 2017