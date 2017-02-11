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 Суббота, 11 февраля 2017
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#читаемонегина
Сегодня в Пензе
 

10 февраля исполнилось 180-лет со дня гибели величайшего русского поэта-Александра Сергеевича Пушкина. Сотрудники Литературного музея отметили день памяти поэта творчески -приняли участие в акции «Читаем Онегина». Самые любимые строки романа в стихах записали на видео и поделились с друзьями. 

Огромное удовольствие доставила прекрасная поэзия  А.С. Пушкина - основоположника современного русского литературного языка.  К чтению романа могут присоединиться в течение дня все желающие.

Новость: Управление культуры и архива Пензенской области 11 февраля 2017
2017-02-11
#читаемонегина
 Сотрудники Литературного музея присоединились к акции «Читаем Онегина»
 
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