Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» состоялась в Пензе в субботу, 11 февраля, на стадионе «Снежинка». В масштабном мероприятии приняли участие представители областной и городской власти, трудовых коллективов, сотрудники городской и районных администраций, профессиональные спортсмены, воспитанники спортивных школ и любители активного отдыха.

Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев, в числе других официальных лиц, пришел поприветствовать участников забега.

– «Лыжня России» – это праздник спорта и здоровья. Такие мероприятия позволяют пропагандировать здоровый образ жизни и дарят массу положительных эмоций, – поделился впечатлениями Виктор Николаевич.

В Пензе Всероссийская массовая лыжная гонка проводится с 2006 года. На этот раз в ней поучаствовали более двух тысяч человек. Управлением содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Пензы была организована работа пункта питания для всех гостей мероприятия.

По традиции победителей «Лыжни России» наградили кубками, дипломами и памятными призами. Но занять призовые места на этом празднике – не главная цель для участников. Куда важнее просто выйти на трассу и получить заряд бодрости и хорошего настроения.