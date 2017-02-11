На аттракционе «Зимняя сказка» Детского парка прошла конкурсная программа «Делу - время, шутке – час!». Заслышав музыкальные позывные, дети и родители поспешили на веселое мероприятие. Традиционная утренняя разминка настроила посетителей парка на азартные игры, танцы и конкурсы.

Детям очень хотелось весны, поэтому было решено поехать ее встречать на импровизированном поезде. Затем в дороге решили узнать, что из продуктов съедобно, а что несъедобно, поиграв в игру с одноименным названием.

Понравились детям и скачки на надувных лошадках, а также конкурс «Испеки блинок».

В финале программы ребята получили призы от парка – блокнотики с паровозиком. Фотография на память стала окончанием программы в прекрасный февральский день.