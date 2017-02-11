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 Воскресенье, 12 февраля 2017
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«Делу - время, шутке – час!»
Сегодня в Пензе
 

На аттракционе «Зимняя сказка» Детского парка прошла конкурсная программа «Делу - время, шутке – час!». Заслышав музыкальные позывные, дети и родители поспешили на веселое мероприятие. Традиционная утренняя разминка настроила посетителей парка на азартные игры, танцы и конкурсы.

Детям очень хотелось весны, поэтому было решено поехать ее встречать на импровизированном поезде. Затем в дороге решили узнать, что из продуктов съедобно, а что несъедобно, поиграв в игру с одноименным названием.

Понравились детям и скачки на надувных лошадках, а также конкурс «Испеки блинок».

В финале программы ребята получили призы от парка – блокнотики с паровозиком. Фотография на память стала окончанием программы в прекрасный февральский день. 

Новость: Администрация города Пензы 11 февраля 2017
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