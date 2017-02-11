|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
«Делу - время, шутке – час!»
Сегодня в Пензе
|
На аттракционе «Зимняя сказка» Детского парка прошла конкурсная программа «Делу - время, шутке – час!». Заслышав музыкальные позывные, дети и родители поспешили на веселое мероприятие. Традиционная утренняя разминка настроила посетителей парка на азартные игры, танцы и конкурсы. Детям очень хотелось весны, поэтому было решено поехать ее встречать на импровизированном поезде. Затем в дороге решили узнать, что из продуктов съедобно, а что несъедобно, поиграв в игру с одноименным названием. Понравились детям и скачки на надувных лошадках, а также конкурс «Испеки блинок». В финале программы ребята получили призы от парка – блокнотики с паровозиком. Фотография на память стала окончанием программы в прекрасный февральский день.
На аттракционе «Зимняя сказка» Детского парка прошла конкурсная программа «Делу - время, шутке – час!». Заслышав музыкальные позывные, дети и родители поспешили на веселое мероприятие. Традиционная утренняя разминка настроила посетителей парка на азартные игры, танцы и конкурсы.
Детям очень хотелось весны, поэтому было решено поехать ее встречать на импровизированном поезде. Затем в дороге решили узнать, что из продуктов съедобно, а что несъедобно, поиграв в игру с одноименным названием.
Понравились детям и скачки на надувных лошадках, а также конкурс «Испеки блинок».
В финале программы ребята получили призы от парка – блокнотики с паровозиком. Фотография на память стала окончанием программы в прекрасный февральский день.
Новость: Администрация города Пензы 11 февраля 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru