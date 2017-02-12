Спортсмены и любители активного зимнего отдыха собрались на стадионе «Снежинка»

В соревнованиях приняли участие представители региональной и муниципальной власти, спортсмены и любители активного зимнего отдыха, в субботу.



Спортивные состязания были организованы в Пензе и на территории муниципальных образований региона. В областном центре старт лыжной гонке был дан на стадионе «Снежинка». Открывая торжественную церемонию, к присутствующим обратился вице-губернатор Валерий Савин. Он отметил важность развития массового спорта и привлечения молодёжи к здоровому образу жизни.



Всероссийские соревнования проводились в разных возрастных категориях, участники преодолевали одну из двух дистанций – 5 и 10 км. Победители получили специальные кубки и грамоты. Для спортсменов и любителей зимнего отдыха была организована работа полевой кухни.

Новость: Правительство Пензенской области 12 февраля 2017