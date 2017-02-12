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 Воскресенье, 12 февраля 2017
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Спортсмены и любители активного зимнего отдыха собрались на стадионе «Снежинка»
Сегодня в Пензе
 

В соревнованиях приняли участие представители региональной и муниципальной власти, спортсмены и любители активного зимнего отдыха, в субботу.

Спортивные состязания были организованы в Пензе и на территории муниципальных образований региона. В областном центре старт лыжной гонке был дан на стадионе «Снежинка». Открывая торжественную церемонию, к присутствующим обратился вице-губернатор Валерий Савин. Он отметил важность развития массового спорта и привлечения молодёжи к здоровому образу жизни.

Всероссийские соревнования проводились в разных возрастных категориях, участники преодолевали одну из двух дистанций – 5 и 10 км. Победители получили специальные кубки и грамоты. Для спортсменов и любителей зимнего отдыха была организована работа полевой кухни. 

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