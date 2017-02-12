Вывоз снега с городских дорог продолжается

В воскресенье глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев вместе с директором Департамента ЖКХ г. Пензы Андреем Скрипкиным осмотрели состояние дорог областного центра, которые на данный момент в связи с потеплением полностью открыты.

– Чтобы сохранить дорожное полотно и избежать его дальнейшего разрушения, которое впоследствии может привести к дорогостоящему ремонту, необходимо уже сейчас восстанавливать аварийные участки автомагистралей. Нужно приступить к мелко-ямочному ремонту с использованием литой асфальтобетонной смеси. Эта технология позволяет проводить работы при низких температурах. Кроме того, продолжать осуществлять вывоз снега с городских дорог, – распорядился Виктор Кувайцев.

– Планируется в зимний период времени провести работы по устранению аварийных разрушений на общей площади около семи тысяч кв. метров, – сообщил Андрей Скрипкин.

Для этих целей в МУП «Пензадормост» имеется два рециклера. В настоящее время приобретена современная установка «Кохер», которая обладает большой производительностью и позволяет проводить мероприятия по восстановлению аварийных участков за один замес литой асфальтобетонной смеси на площади до 75 квадратных метров. Для сравнения этот показатель у рециклера составляет до 10 квадратных метров.