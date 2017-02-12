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Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев проконтролировал строительство детского сада в «Заре»
Сегодня в Пензе
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Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев встретился с руководством подрядной организации, которая возводит дошкольное образовательное учреждение в микрорайоне «Заря». В настоящее время построен первый этаж здания, рассчитанного на 175 мест. На 70 процентов обустроен монолитный пояс между первым и вторым этажами, половина первого этажа перекрыта плитами. Готов фундамент под будущую котельную, монтаж которой планируется начать в марте текущего года. К устройству наружной коммуникации приступят в двадцатых числах февраля, материалы для этих целей полностью закуплены. – Работы ведутся по графику, и нет никаких опасений, что он не будет выполнен, – сделал вывод Виктор Николаевич после осмотра строительной площадки. – Нужно стремиться завершить строительство в июле, чтобы в августе презентовать объект, - нацелил руководителя подрядной организации Виктор Кувайцев.
Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев встретился с руководством подрядной организации, которая возводит дошкольное образовательное учреждение в микрорайоне «Заря».
В настоящее время построен первый этаж здания, рассчитанного на 175 мест. На 70 процентов обустроен монолитный пояс между первым и вторым этажами, половина первого этажа перекрыта плитами. Готов фундамент под будущую котельную, монтаж которой планируется начать в марте текущего года. К устройству наружной коммуникации приступят в двадцатых числах февраля, материалы для этих целей полностью закуплены.
– Работы ведутся по графику, и нет никаких опасений, что он не будет выполнен, – сделал вывод Виктор Николаевич после осмотра строительной площадки.
– Нужно стремиться завершить строительство в июле, чтобы в августе презентовать объект, - нацелил руководителя подрядной организации Виктор Кувайцев.
Новость: Администрация города Пензы 12 февраля 2017
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