Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев проконтролировал строительство детского сада в «Заре»

Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев встретился с руководством подрядной организации, которая возводит дошкольное образовательное учреждение в микрорайоне «Заря».

В настоящее время построен первый этаж здания, рассчитанного на 175 мест. На 70 процентов обустроен монолитный пояс между первым и вторым этажами, половина первого этажа перекрыта плитами. Готов фундамент под будущую котельную, монтаж которой планируется начать в марте текущего года. К устройству наружной коммуникации приступят в двадцатых числах февраля, материалы для этих целей полностью закуплены.

– Работы ведутся по графику, и нет никаких опасений, что он не будет выполнен, – сделал вывод Виктор Николаевич после осмотра строительной площадки.

– Нужно стремиться завершить строительство в июле, чтобы в августе презентовать объект, - нацелил руководителя подрядной организации Виктор Кувайцев.