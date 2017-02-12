Яна Куприна: «Чтобы получить квалифицированные рабочие кадры, нужны педагоги-профессионалы»

Депутат фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Пензенской области Яна Куприна отметила, что хотя недавнее выездное заседание Фракции «Единая Россия» было посвящено вопросам развития промышленности, поднимались на нем и вопросы образования.

- В этом, безусловно, есть логика, - отметила депутат. – Полностью согласна с мнением руководителя партии Дмитрия Медведева, что основа промышленности - это не только предприятия, но и люди. А людей нужно готовить. Чтобы получить квалифицированные рабочие кадры, нужны педагоги-профессионалы, нужны мастера-наставники. Да, в нашей стране еще с советских времен сложилась система профессионально-технического образования, но время идет вперед, появляются новые практики, новые предприятия, абсолютно новые профессии. А значит, и система должна развиваться и идти в ногу со временем, в том числе и с использованием новейших отечественных и зарубежных практик.