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Состоялось селекторное совещание с минсельхозом России по вопросам льготного кредитования
Сегодня в Пензе
 

Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов принял участие в работе селекторного совещания с минсельхозом России по вопросам льготного кредитования

Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов принял участие в работе селекторного совещания с минсельхозом России, посвященном вопросам запуска новых механизмов поддержки с учетом проведенной консолидации субсидий и льготного кредитования. Совещание провел министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев.

«Минсельхозом России подготовлена вся необходимая нормативная база и распределены все средства на поддержку АПК. В этом году регионы получат на поддержку сельского хозяйства 158,2 млрд рублей, что на 5 млрд рублей больше, чем было в прошлом году», - сообщил Александр Ткачев.

Глава минсельхоза России отметил, что благодаря новым механизмам поддержки, регионы смогут быстрее распределять средства, не дожидаясь корректировки федерального бюджета. «Задача регионов – заключить с минсельхозом России соглашения на поддержку сельского хозяйства до 15 февраля. Мы держим этот вопрос на строгом контроле»,- обозначил министр.

Говоря о реализации механизма льготного кредитования, министр отметил, что первая неделя работы показала прозрачность этого инструмента, высокую скорость принятия решений и конструктивную позицию банков. Представители уполномоченных банков доложили о реализации нового механизма, а также высказали свои предложения по работе с регионами и взаимодействию с минсельхозом России.

От Пензенской области в рабочем селекторном совещании приняли участие представители компаний, реализующих крупные инвестпроекты в АПК на территории региона, банков, работающих с предприятиями АПК по механизму льготного кредитования.

Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 12 февраля 2017
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