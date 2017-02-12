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Руководители крупных промышленных предприятий планируют повышение заработной платы своим сотрудникам на 7%
Сегодня в Пензе
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Минпромом Пензенской области проведен ряд кустовых совещаний с руководителями промышленных предприятий региона, на которых рассмотрены итоги работы отрасли за 2016 год и перспективы развития на текущий год. В соответствии с проведенным мониторингом, в 2017 году в Пензенской области ожидается значительный рост производства, увеличение основных финансово-хозяйственных показателей промышленных предприятий. Анализ производственных программ позволяет прогнозировать в текущем году увеличение объема промышленного производства на 10% к уровню 2016 года. Руководители крупных промышленных предприятий планируют повышение заработной платы своим сотрудникам на 7%, при этом ожидается, что численность работников увеличится на 1,2%.
Минпромом Пензенской области проведен ряд кустовых совещаний с руководителями промышленных предприятий региона, на которых рассмотрены итоги работы отрасли за 2016 год и перспективы развития на текущий год. В соответствии с проведенным мониторингом, в 2017 году в Пензенской области ожидается значительный рост производства, увеличение основных финансово-хозяйственных показателей промышленных предприятий.
Анализ производственных программ позволяет прогнозировать в текущем году увеличение объема промышленного производства на 10% к уровню 2016 года. Руководители крупных промышленных предприятий планируют повышение заработной платы своим сотрудникам на 7%, при этом ожидается, что численность работников увеличится на 1,2%.
Новость: Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области 12 февраля 2017
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