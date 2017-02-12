Проведен мониторинг предприятий торговли и общественного питания Кузнецкого и Никольского районов Пензенской области

Во исполнение поручения губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на территории региона продолжается работа по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции. 9 февраля 2017 года специалистами областного минсельхоза совместно с представителями общественной организации «Союз производителей и дистрибуторов» проведен мониторинг торговых предприятий и предприятий общественного питания потребительского рынка Кузнецкого и Никольского районов. В рамках рабочего выездного мероприятия обследовано 25 объектов торговли, фактов, указывающих на незаконную реализацию алкогольной продукции, не установлено.

На сегодняшний день областным аграрным ведомством ведется активная работа по профилактике правонарушений в части работы алкогольного рынка, ведомством проводятся встречи, беседы, семинары с предпринимателями, на которых даются необходимые рекомендации по вопросам недопустимости незаконной торговли алкогольной продукцией.