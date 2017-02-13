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 Понедельник, 13 февраля 2017
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«Рисуй добро, твори добро!»
Сегодня в Пензе
 

Свои работы для конкурса – выставки детского рисунка «Рисуй добро, твори добро!», посвященного памяти погибших в авиакатастрофе 25 декабря 2016 г. создали учащиеся воскресных групп семейной студии «Школа Радости».

Ребята задумались над вечными вопросами добра и зла, говорили о человеческой доброте, умению радоваться и переживать за других людей, как это делала Доктор Лиза. И создали свою Планету Добра, на которой цветут цветы и ярко светит солнце, живут радостные, счастливые люди.

А счастливы они, потому, что на их планете вместе с ними живут дружба, радость, любовь и добро.

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