Агрономические семинары прошли для аграриев Нижнеломовского и Наровчатского районов

Для аграриев Нижнеломовского и Наровчатского районов Пензенской области прошли районные агрономические семинары. Организатором обучения выступило областное министерство сельского хозяйства. В преддверии весенней посевной кампании специалисты агрономической службы подвели итоги работы отрасли растениеводства в районах и на территории региона, а также обозначили задачи и планы на текущий год.

Особое внимание сельхозтоваропроизводителей специалисты агрономического сектора минсельхоза уделили эффективной работе, соблюдению агротехнологий, применению средств защиты растений, минеральных удобрений, а также работе с семенным материалом.

В работе обучающих семинаров приняли участие специалисты финансово-экономической службы областного аграрного ведомства. До аграриев была доведена информация о мерах господдержки аграрного сектора в текущем сельхозгоду. Особое внимание было уделено изучению работы нового механизма льготного кредитования. Кроме того, были озвучены все изменения мер поддержки на 2017 год.

В работе совещания и консультировании сельскохозяйственных товаропроизводителей приняли участие представители банковской сферы, компаний дилеров семенного материала, средств защиты растений, минеральных удобрений.

Напомним, что министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков утвердил график обучения специалистов муниципальных органов управления и организаций агропромышленного комплекса региона.