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 Понедельник, 13 февраля 2017
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«Семья. Материнство. Детство»
Сегодня в Пензе
 

На базе роллердрома ПКиО «Олимпийский» состоялся круглый стол «Семья. Материнство. Детство", организованный Молодежным парламентом при Законодательном Собрании Пензенской области.

В ходе мероприятия спикерами были освещены следующие темы:

«Расстановка приоритетов в семье», «Ответственное родительство», «Самореализация женщин в декретном отпуске», «Family look в жизни и на фотосессии», «Планирование самого важного».

С приветственным словом выступила Яна Владимировна Куприна, депутат Законодательного Собрания Пензенской области, заместитель председателя комитета по социальной политике, отметив,что главным в жизни является семья, пожелала удачной работы участникам мероприятия.

Наталья Назарова, председатель Молодежного Парламента Пензенской области поблагодарила аудиторию за внимание к теме семейных ценностей.

Между спикерами и гостями был выстроен открытый, доверительный диалог. Юлия Никитина, Ольга Куратникова, Евгения Вашакина, Ирина Игольникова и Юлия Долманова с удовольствием поделились информацией, проверенной личным опытом. Итогом круглого стола стала идея о создании «кафе счастливых семей», где молодые семьи могли бы обменяться мнением и опытом между собой.

С заключительным словом выступила Наталья Назарова, поблагодарила участников за внимание, пригласила ознакомиться с выставкой детского творчества "Мир глазами малыша!" и принять участие в работе фотозоны.

Новость: Молодежный парламент при Законодательном Собрании Пензенской области 13 февраля 2017
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