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Дом музыки в Москве объявил Всероссийский конкурс молодых поэтов
Сегодня в Пензе
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Московский международный Дом музыки объявил о начале первого этапа Всероссийского конкурса молодых поэтов. Согласно оглашенной информации, вскоре в столице должен состояться фестиваль, получивший название «Приношение». Как сообщается, данное мероприятие будет приурочено к памяти об известной российской поэтессе Белле Ахмадулиной. При этом победителей этого фестиваля будут определять знаменитые музыканты России. Участие во Всероссийском конкурсе молодых поэтов смогут принять граждане РФ, возрастом от 18 до 35 лет, пишущие на русском языке. Заявки на участие принимаются до 28 февраля текущего года.
Московский международный Дом музыки объявил о начале первого этапа Всероссийского конкурса молодых поэтов. Согласно оглашенной информации, вскоре в столице должен состояться фестиваль, получивший название «Приношение».
Как сообщается, данное мероприятие будет приурочено к памяти об известной российской поэтессе Белле Ахмадулиной. При этом победителей этого фестиваля будут определять знаменитые музыканты России. Участие во Всероссийском конкурсе молодых поэтов смогут принять граждане РФ, возрастом от 18 до 35 лет, пишущие на русском языке.
Заявки на участие принимаются до 28 февраля текущего года.
Новость: Ирина Зазуля 13 февраля 2017
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