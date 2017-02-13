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В Пензенской области самые низкие цены сливочное масло, молоко, сахар-песок и соль
Сегодня в Пензе
 

По данным мониторинга, фиксирующего максимальные и минимальные потребительские цены среди регионов Приволжского федерального округа, в Пензенской области отмечены минимальные цены на ряд продуктов питания. Так, по данным мониторинга цен ПФО, в регионе самые дешевые в округе масло сливочное, цена за 1 кг составляет 405,02 рублей, молоко цельное стерилизованное, ультрапастеризованное жирностью 2,5%-3,2%, цена за 1 л составляет 55,9 рублей. Также отмечены минимальные потребительские цены на сахар-песок, цена за 1 кг составляет 39,44 рублей, соль поваренную пищевую, цена за 1 кг – 8,60 рублей.

В Пензенской области не зафиксировано максимальных потребительских цен на продукты питания. Кроме того, в постоянном режиме ведется ценовой мониторинг управлением рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства Пензенской области.

Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 13 февраля 2017
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