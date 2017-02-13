27 марта 2017 года на базе школы № 59 города Пензы будет проводиться областная олимпиада школьников «Природные уникумы», посвящённая Году Экологии и Особо охраняемых территорий в России. На олимпиаде будут представлены вопросы по географии, биологии, а также из области краеведения. Олимпиада посвящена особо охраняемым природным территориям России и Пензенской области, значимости проблем изучения и охраны окружающей среды в современном мире.

Организаторами олимпиады являются Министерство образования Пензенской области, Пензенское областное отделение Русского географического общества, Пензенский государственный университет, Пензенский областной фонд научно-технического развития, МБОУ СОШ №59 г. Пензы. Мероприятие проводится при поддержке Правительства Пензенской области, Администрации города Пензы.

В олимпиаде могут принять участие все желающие учащиеся образовательных учреждений г. Пензы и Пензенской области с 8 по 11 класс (1 - 2 человека от параллели). Олимпиада по теме «Природные уникумы» состоит из очного этапа, который пройдет по адресу: г. Пенза, ул. Вадинская, д. 9 а - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №59 г. Пензы».

Порядок проведения: Олимпиада состоит из двух туров – тестового и аналитического. Они проводятся в письменной форме по параллелям. Общее время на проведение Олимпиады составляет до 2- х астрономических часов. Тестовый тур занимает около 45 минут, аналитический тур рекомендуется отводить до 1,15 астрономических часа. При проведении аналитического тура олимпиады можно пользоваться школьными географическими атласами.

Дата проведения олимпиады: 27 марта 2017 года, начало в 10:00 ч. С собой иметь вторую обувь или бахилы.

Место проведение: г. Пенза, ул. Вадинская, д. 9 а - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №59 г. Пензы.

Все участники олимпиады получат памятные свидетельства, победители – дипломы и призы от организаторов и партнеров олимпиады.

Заявки подавать в произвольной форме на участие в олимпиаде на почту school59@guoedu.ru или natalya.filatova.1968@mail.ru с указанием общего числа участников, фамилии педагога и контактных данных.

Заявки принимаются до 25 марта 2017 года.

Консультации по телефону:

Филатова Наталья Владимировна + 7 987 514 68 59 или почта для консультаций: natalya.filatova.1968@mail.ru