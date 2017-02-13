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«Природные уникумы»
Сегодня в Пензе
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27 марта 2017 года на базе школы № 59 города Пензы будет проводиться областная олимпиада школьников «Природные уникумы», посвящённая Году Экологии и Особо охраняемых территорий в России. На олимпиаде будут представлены вопросы по географии, биологии, а также из области краеведения. Олимпиада посвящена особо охраняемым природным территориям России и Пензенской области, значимости проблем изучения и охраны окружающей среды в современном мире. Организаторами олимпиады являются Министерство образования Пензенской области, Пензенское областное отделение Русского географического общества, Пензенский государственный университет, Пензенский областной фонд научно-технического развития, МБОУ СОШ №59 г. Пензы. Мероприятие проводится при поддержке Правительства Пензенской области, Администрации города Пензы. В олимпиаде могут принять участие все желающие учащиеся образовательных учреждений г. Пензы и Пензенской области с 8 по 11 класс (1 - 2 человека от параллели). Олимпиада по теме «Природные уникумы» состоит из очного этапа, который пройдет по адресу: г. Пенза, ул. Вадинская, д. 9 а - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №59 г. Пензы». Дата проведения олимпиады: 27 марта 2017 года, начало в 10:00 ч. С собой иметь вторую обувь или бахилы. Место проведение: г. Пенза, ул. Вадинская, д. 9 а - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №59 г. Пензы. Все участники олимпиады получат памятные свидетельства, победители – дипломы и призы от организаторов и партнеров олимпиады. Заявки подавать в произвольной форме на участие в олимпиаде на почту school59@guoedu.ru или natalya.filatova.1968@mail.ru с указанием общего числа участников, фамилии педагога и контактных данных. Заявки принимаются до 25 марта 2017 года. Консультации по телефону: Филатова Наталья Владимировна + 7 987 514 68 59 или почта для консультаций: natalya.filatova.1968@mail.ru
27 марта 2017 года на базе школы № 59 города Пензы будет проводиться областная олимпиада школьников «Природные уникумы», посвящённая Году Экологии и Особо охраняемых территорий в России. На олимпиаде будут представлены вопросы по географии, биологии, а также из области краеведения. Олимпиада посвящена особо охраняемым природным территориям России и Пензенской области, значимости проблем изучения и охраны окружающей среды в современном мире.
Организаторами олимпиады являются Министерство образования Пензенской области, Пензенское областное отделение Русского географического общества, Пензенский государственный университет, Пензенский областной фонд научно-технического развития, МБОУ СОШ №59 г. Пензы. Мероприятие проводится при поддержке Правительства Пензенской области, Администрации города Пензы.
В олимпиаде могут принять участие все желающие учащиеся образовательных учреждений г. Пензы и Пензенской области с 8 по 11 класс (1 - 2 человека от параллели). Олимпиада по теме «Природные уникумы» состоит из очного этапа, который пройдет по адресу: г. Пенза, ул. Вадинская, д. 9 а - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №59 г. Пензы».
Дата проведения олимпиады: 27 марта 2017 года, начало в 10:00 ч. С собой иметь вторую обувь или бахилы.
Место проведение: г. Пенза, ул. Вадинская, д. 9 а - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №59 г. Пензы.
Все участники олимпиады получат памятные свидетельства, победители – дипломы и призы от организаторов и партнеров олимпиады.
Заявки подавать в произвольной форме на участие в олимпиаде на почту school59@guoedu.ru или natalya.filatova.1968@mail.ru с указанием общего числа участников, фамилии педагога и контактных данных.
Заявки принимаются до 25 марта 2017 года.
Консультации по телефону:
Филатова Наталья Владимировна + 7 987 514 68 59 или почта для консультаций: natalya.filatova.1968@mail.ru
Новость: Игорь Пантюшов 13 февраля 2017
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