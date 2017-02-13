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В селе Засечное Пензенского района произошло возгорание
Сегодня в Пензе
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Зареченским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел двух мужчин в результате произошедшего пожара. В ночь на 13 февраля 2017 года во временном строении, расположенном в селе Засечное Пензенского района произошло возгорание. После тушения огня в помещении обнаружены тела двух мужчин, 1993 и 1995 года рождения. В настоящее время назначено судебно-медицинское исследование. Устанавливаются точные причины возгорания, а также обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Зареченским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел двух мужчин в результате произошедшего пожара.
В ночь на 13 февраля 2017 года во временном строении, расположенном в селе Засечное Пензенского района произошло возгорание. После тушения огня в помещении обнаружены тела двух мужчин, 1993 и 1995 года рождения.
В настоящее время назначено судебно-медицинское исследование. Устанавливаются точные причины возгорания, а также обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Новость: Следственное управление РФ по Пензенской области 13 февраля 2017
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