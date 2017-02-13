Зареченским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел двух мужчин в результате произошедшего пожара.

В ночь на 13 февраля 2017 года во временном строении, расположенном в селе Засечное Пензенского района произошло возгорание. После тушения огня в помещении обнаружены тела двух мужчин, 1993 и 1995 года рождения.

В настоящее время назначено судебно-медицинское исследование. Устанавливаются точные причины возгорания, а также обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.