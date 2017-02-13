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Каким мясом торгуют на рынках в Пензенской области?
Сегодня в Пензе
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В феврале 2017 года при проведении рейдового мероприятия в селе Даниловка Лопатинского района Пензенской области специалистом отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области выявлен факт реализации физическим лицом на специально отведенном месте для торговли мяса свинины в количестве 32 кг, ливера – 1,5 кг, сала – 5 кг без ветеринарных сопроводительных документов, что является нарушением ветеринарно-санитарных правил реализации продуктов животноводства. Данный факт мог привести к возникновению и распространению африканской чумы свиней и заболеванию людей от приема в пищу продуктов питания без заключения лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, которая подтверждает благополучие места выхода данного продукта и его качество. По факту выявленного нарушения физическое лицо привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ, назначен штраф в размере 500 рублей.
В феврале 2017 года при проведении рейдового мероприятия в селе Даниловка Лопатинского района Пензенской области специалистом отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области выявлен факт реализации физическим лицом на специально отведенном месте для торговли мяса свинины в количестве 32 кг, ливера – 1,5 кг, сала – 5 кг без ветеринарных сопроводительных документов, что является нарушением ветеринарно-санитарных правил реализации продуктов животноводства.
Данный факт мог привести к возникновению и распространению африканской чумы свиней и заболеванию людей от приема в пищу продуктов питания без заключения лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, которая подтверждает благополучие места выхода данного продукта и его качество.
По факту выявленного нарушения физическое лицо привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ, назначен штраф в размере 500 рублей.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 13 февраля 2017
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