В ходе совещания, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев заострил внимание на одном из аспектов благоустройства Привокзальной площади станции Пенза-1.

Градоначальник отметил, что на площади слишком рано отключается наружное освещение, это создает определенные неудобства для горожан. Так, он поручил главе администрации Железнодорожного района Олегу Денисову провести переговоры с дирекцией вокзала о пересмотре времени отключения в соответствии с общегородским графиком, а также усилить освещение Привокзальной площади с помощью дополнительных светильников.

Во исполнение поручения главы исполнительной власти дополнительно были приобретены три светильника. Кроме того, 13 февраля Олег Денисов провел рабочую встречу с начальником вокзала станции Пенза-1 Юрием Гришиным. В результате стороны договорились, что с 14 февраля наружное освещение на территории Железнодорожного вокзала начнет работать в соответствии с общегородским графиком.