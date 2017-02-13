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 Понедельник, 13 февраля 2017
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Наружное освещение на территории Железнодорожного вокзала начнет работать в соответствии с общегородским графиком
Сегодня в Пензе
 

В ходе совещания, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев заострил внимание на одном из аспектов благоустройства Привокзальной площади станции Пенза-1.

Градоначальник отметил, что на площади слишком рано отключается наружное освещение, это создает определенные неудобства для горожан. Так, он поручил главе администрации Железнодорожного района Олегу Денисову провести переговоры с дирекцией вокзала о пересмотре времени отключения в соответствии с общегородским графиком, а также усилить освещение Привокзальной площади с помощью дополнительных светильников.

Во исполнение поручения главы исполнительной власти дополнительно были приобретены три светильника. Кроме того, 13 февраля Олег Денисов провел рабочую встречу с начальником вокзала станции Пенза-1 Юрием Гришиным. В результате стороны договорились, что с 14 февраля наружное освещение на территории Железнодорожного вокзала начнет работать в соответствии с общегородским графиком.

Новость: Администрация города Пензы 13 февраля 2017
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