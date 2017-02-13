АО «Областной агропромышленный холдинг» использовал земельный участок не по назначению

В апреле 2016 года государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области при проведении внеплановой выездной проверки в отношении акционерного общества «Областной агропромышленный холдинг» установлено, что земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 58:07:070202:190, площадью 39,27 га, расположенный в Городищенском районе Пензенской области, с 2011 года не используется в соответствии с видом разрешенного использования «для ведения сельскохозяйственного производства», вследствие чего зарос по всей площади сорными растениями, кустарниками и деревьями. По факту выявленного нарушения в отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.8.8 КоАП РФ, наложен административный штраф в размере 200 тыс. рублей.

Не согласившись с таким решением, АО «Областной агропромышленный холдинг» обратилось в Городищенский районный суд Пензенской области с просьбой отменить постановление. По мнению заявителя, внеплановая проверка была проведена незаконно и в действиях общества отсутствует состав административного правонарушения, т.к. на момент проведения внеплановой проверки земельный участок уже был передан в аренду иному лицу, следовательно, ответственность за соблюдение требований закона об использовании земельного участка должен нести арендатор. В целях объективного рассмотрения данного дела в качестве свидетелей были вызваны понятые, участвовавшие при осмотре земельного участка. Исследовав фактические обстоятельства, судья Городищенского районного суда признал несостоятельными доводы заявителя о наличии процессуальных нарушений, способных повлечь отмену постановления. Учитывая тяжёлое материальное положение общества, суд посчитал возможным снизить сумму административного штрафа до 100 тыс. рублей.

В январе 2017 года АО «Областной агропромышленный холдинг» обратилось в Пензенский областной суд с жалобой об отмене решения районного суда. Однако в ходе судебного заседания доводы представителя заявителя не подтвердились какими-либо доказательствами по делу и были опровергнуты сведениями, содержащимися в материалах дела. Нарушений действующего законодательства, прав и интересов юридического лица при проведении проверки и рассмотрении дела об административном правонарушении судьей Пензенского областного суда не выявлено, решение судьи Городищенского района Пензенской области оставлено без изменения и к настоящему моменту вступило в законную силу.