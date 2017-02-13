Федеральным детским эколого-биологическим центром с декабря по 7 февраля 2016–2017 учебного года проведён федеральный (заочный) этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды.

Участниками заочного этапа Конкурса стали учащиеся 5-11 классов из 67 субъектов РФ, было представлено 407 учебно-исследовательских работ.

По итогам заочного этапа в финал Конкурса вышли 144 участника из различных регионов России. Пензенский регион на федеральном заочном этапе Конкурса будут представлять учащиеся школы № 220 г. Заречного Руслан Савин и Илья Сергачев - победители XX областной научно-практической конференции юных исследователей окружающей среды.

Финал Конкурса пройдёт в г. Москве в марте текущего года.