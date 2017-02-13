Собака породы Бишон-Фризе отправилась на выставку в Чехию

В феврале текущего года в отдел государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области обратилась владелица собаки породы Бишон-Фризе, которая хотела вывезти своего питомца в Чехию, г.Карловы Вары.

Перед выездом за границу Российской Федерации животное карантинировалось в течение 30 дней, собака исследовалась на микроспорию, были проведены иммунизации против бешенства, чумы, гепатита, энтерита, аденовироза, лептоспироза, также профилактическая дегельминтизация.

После окончания карантина на животное было оформлено ветеринарное свидетельство формы №1, на основании которого специалистами Россельхознадзора был выдан ветеринарный сертификат формы №5а на экспорт животного, также оформлен сертификат европейского образца.