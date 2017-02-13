Быть или не быть «пятидневке» в школах

«Круглый стол»: «Плюсы и минусы перехода на пятидневную рабочую неделю в школе» проводится в Институте регионального развития по поручению заместителя Председателя Правительства Пензенской области Олега Ягова.

О том, что школы России будут постепенно переходить с шестидневки на пятидневную учебную неделю, заявила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на всероссийском родительском собрании 2016 года. С тех пор не прекращаются общественные споры о преимуществах и недостатках такого решения.

В настоящее время режим работы по пятидневной или шестидневной неделе определяется школой самостоятельно. Родители могут высказать пожелания руководству образовательного учреждения или обратиться к нему с просьбой о переходе на пятидневную неделю. Однако прав диктовать режим работы школе у них нет.

Участники «круглого стола» в Институте регионального развития попытаются разобраться в плюсах и минусах пятидневки и шестидневки для школ нашего региона.

Свое мнение смогут высказать сторонники каждого из вариантов.