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 Понедельник, 13 февраля 2017
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Быть или не быть «пятидневке» в школах
Сегодня в Пензе
 

«Круглый стол»: «Плюсы и минусы перехода на пятидневную рабочую неделю в школе» проводится в Институте регионального развития по поручению заместителя Председателя Правительства Пензенской области Олега Ягова.

О том, что школы России будут постепенно переходить с шестидневки на пятидневную учебную неделю, заявила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на всероссийском родительском собрании 2016 года. С тех пор не прекращаются общественные споры о преимуществах и недостатках такого решения.

В настоящее время режим работы по пятидневной или шестидневной неделе определяется школой самостоятельно. Родители могут высказать пожелания руководству образовательного учреждения или обратиться к нему с просьбой о переходе на пятидневную неделю. Однако прав диктовать режим работы школе у них нет.

Участники «круглого стола» в Институте регионального развития попытаются разобраться в плюсах и минусах пятидневки и шестидневки для школ нашего региона.

Свое мнение смогут высказать сторонники каждого из вариантов.

Новость: Начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Института регионального развития Пензенской области Анна Демина 13 февраля 2017
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