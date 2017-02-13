Иван Белозерцев провел переговоры с представителем компании-генерального подрядчика перинатального центра

Стороны обсудили ряд технических вопросов, связанных с завершением строительства объекта.



В частности, речь шла о поставках медицинского оборудования для перинатального центра, который планируется ввести в эксплуатацию весной 2017 года.

Глава региона подчеркнул в ходе беседы, что Пензенская область нуждается в современном перинатальном центре, так как он позволит сконцентрировать все современные репродуктивные технологии и достижения неонатологии в одном учреждении здравоохранения.