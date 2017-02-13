Губернатор Пензенской области посетил ФОК «Дельфин»

Он встретился с тренерами-преподавателями и спортсменами отделения водного поло детской спортивной школы водных видов спорта.

В ходе встречи, директор детской школы Людмила Карпова рассказала Губернатору, что в комплексе созданы практически идеальные условия, не только для тренировок, но и для проведения соревнований по водному поло любого уровня. В январе 2017 года в бассейне «Дельфин» уже проведены несколько туров первенства России по водному поло.

Губернатор Иван Белозерцев с большим вниманием выслушал спортсменов и тренеров, порадовался их успехам и пожелал всем высоких спортивных результатов.