Участники общественного совета в Тамале обсудили работу по выявлению и профилактике правонарушений

На заседании рассмотрены проблемы рецидивной преступности, эффективности работы по выявлению нарушений правил реализации алкогольной продукции. Особое внимание уделено проблемам организации воспитательной работы с несовершеннолетними и молодежью, организации их занятости.

В целях противодействия незаконному обороту алкогольной продукции при Министерстве сельского хозяйства Пензенской области, а также во всех муниципальных районах и городских округах созданы рабочие группы.

В ходе совещания разработан комплекс мер по активизации деятельности всех субъектов профилактики правонарушений, а также проведена индивидуальная профилактическая работы с гражданами, ведущими асоциальный образ жизни.