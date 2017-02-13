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Участники общественного совета в Тамале обсудили работу по выявлению и профилактике правонарушений
Сегодня в Пензе
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На заседании рассмотрены проблемы рецидивной преступности, эффективности работы по выявлению нарушений правил реализации алкогольной продукции. Особое внимание уделено проблемам организации воспитательной работы с несовершеннолетними и молодежью, организации их занятости. В целях противодействия незаконному обороту алкогольной продукции при Министерстве сельского хозяйства Пензенской области, а также во всех муниципальных районах и городских округах созданы рабочие группы. В ходе совещания разработан комплекс мер по активизации деятельности всех субъектов профилактики правонарушений, а также проведена индивидуальная профилактическая работы с гражданами, ведущими асоциальный образ жизни.
На заседании рассмотрены проблемы рецидивной преступности, эффективности работы по выявлению нарушений правил реализации алкогольной продукции. Особое внимание уделено проблемам организации воспитательной работы с несовершеннолетними и молодежью, организации их занятости.
В целях противодействия незаконному обороту алкогольной продукции при Министерстве сельского хозяйства Пензенской области, а также во всех муниципальных районах и городских округах созданы рабочие группы.
В ходе совещания разработан комплекс мер по активизации деятельности всех субъектов профилактики правонарушений, а также проведена индивидуальная профилактическая работы с гражданами, ведущими асоциальный образ жизни.
Новость: Дмитрий Раткин 13 февраля 2017
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