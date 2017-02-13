телеканал ТВ-ПЕНЗА
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 13 февраля 2017
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
В Пензе состоялось заседание оргкомитета по подготовке VIII Всероссийского сельского Сабантуя
Сегодня в Пензе
 

Ожидается, что праздник посетят гости из 35 субъектов Российской Федерации. В торжественных мероприятиях планируют принять участие Полномочный Представитель Президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов  и другие почетные гости.

VIII Всероссийский сельский Сабантуй пройдет 15 июля 2017 года в селе Средняя Елюзань Городищенского района.

Новость: Дмитрий Раткин 13 февраля 2017
2017-02-13
«Пластика женского тела»
В Губернаторском доме открылась выставка
 
2017-02-13
"Студенческая филармония приглашает"
Стуеднты Пензенского колледжа искусств выступили в Пензенской библиотеке им. М.Ю. Лермонтова
 
2017-02-13
В Пензе состоялось заседание оргкомитета по подготовке VIII Всероссийского сельского Сабантуя
 Ожидается, что праздник посетят гости из 35 субъектов Российской Федерации
 
2017-02-13
Участники общественного совета в Тамале обсудили работу по выявлению и профилактике правонарушений
 На заседании рассмотрены проблемы рецидивной преступности
 
2017-02-13
Губернатор Пензенской области посетил ФОК «Дельфин»
 Иван Белозерцев с большим вниманием выслушал спортсменов и тренеров
 

Новости партнеров
 
На сайте: 37ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru