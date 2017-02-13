Споем к 125-летию. Пензенская библиотека имени М.Ю. Лермонтова провела музыкальную встречу «Студенческая филармония приглашает». Под крышей библиотеки собрались гости со всей Пензы и студенты местного колледжа искусств.

«Они представят разнообразную программу: отечественную и зарубежную классику, прозвучат арии из опер и оперетт, дуэты, отрывки из различных крупных произведений», - отметила Мария Федотова, главный библиотекарь областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.

Среди дебютантов, студентов Пензенского колледжа искусств местному зрителю особенно запомнился студент Степан Волков и Екатерина Алексеева. Проект «Студенческая филармония приглашает» библиотека проводит уже второй год.

«Сегодня выступают ребята со вторых и четвертых курсов. В основном старшекурсники, потому что они скоро закончат учебу. Сегодня мы хотели бы показать их сольные программы», - отметила Лидия Синотова, заведующая отделом отделения вокального искусства пензенского колледжа искусств.

На музыкальной встрече выступают как профессионалы своего дела, так и молодые вокалисты Пензенского колледжа искусств. Следующее выступление начинающих артистов в стенах библиотеки запланировано на март 2017 года.