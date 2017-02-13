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 Понедельник, 13 февраля 2017
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«Пластика женского тела»
Сегодня в Пензе
 
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Без пышных нарядов и украшений, задумчивые и с едва уловимой улыбкой. Чтобы быть неотразимыми, этим женщинам ничего не нужно кроме собственного тела. Они прекрасны, потому что от природы наделены женственностью и очарованием.

«Женское тело привлекало людей со времен древности, и каждая эпоха вносила своё видение в осознание женской красоты. Эта выставка составлена из работы ведущих пензенских художников. Это их взгляд на женскую красоту, и он довольно радостный», - рассказала заведующая экспозиционным отделом Пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого Нина Санталова.

На выставке - более 50 работ, выполненных в живописи, графике и скульптуре. Идею представить в картинной галерее полотна с обнаженными телами хоть и называют смелой, но не считают, что решили показать что-то запретное. Тем более, когда речь идет о высоком искусстве.

«Искусство отрывает от повседневности и бытовизма, показывает красивую сторону бытия. Здесь ничего, оскорбляющего вкус зрителя, не будет», - отметила Нина Санталова.

Экспозицию посвятили Международному женскому дню. К 8 Марта в картинной галерее для всех дам подготовят большой праздник с показом мод и выставкой украшений.

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