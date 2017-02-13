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Пензенцев приглашают на Широкую Масленицу
Сегодня в Пензе
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26 февраля в Центральном парке культуры и отдыха им. В.Г. Белинского состоится фольклорный праздник «Широкая Масленица». С 12-00 начнут работать пять сценических площадок. На сцене у планетария пройдут концертно-развлекательная программа от коллективов ЦКиД г. Пензы и выступления учащихся детских музыкальных школ №2 и №12. На танцевальной площадке продолжит свою работу ледяной городок «Зимняя сказка». Смельчаки смогут посостязаться в ловкости и сноровке, приняв участие в старинной русской забаве «Достань петуха», и получить в подарок настоящего петуха или призовую продукцию. Выиграть призы можно и на других площадках, где приготовлены игры, конкурсы, спортивные состязания, силовые соревнования и эстафеты. Творческие коллективы порадуют своими номерами. Гурманы не останутся без угощения, если примут участие в «Конкурсе блиноедов». В течение дня на аллеях парка можно будет приобрести сувенирную продукцию от народных умельцев, а также шашлыки, блины и другую продукцию, сфотографироваться с ростовыми куклами. В 19-00 гостей мероприятия ждет грандиозное зрелище - сожжение чучела масленицы. Затем состоится «Масленичная дискотека» с огненными номерами файер-коллектива «Солтис», которая пройдет на танцевальной площадке.
26 февраля в Центральном парке культуры и отдыха им. В.Г. Белинского состоится фольклорный праздник «Широкая Масленица».
С 12-00 начнут работать пять сценических площадок. На сцене у планетария пройдут концертно-развлекательная программа от коллективов ЦКиД г. Пензы и выступления учащихся детских музыкальных школ №2 и №12.
На танцевальной площадке продолжит свою работу ледяной городок «Зимняя сказка». Смельчаки смогут посостязаться в ловкости и сноровке, приняв участие в старинной русской забаве «Достань петуха», и получить в подарок настоящего петуха или призовую продукцию.
Выиграть призы можно и на других площадках, где приготовлены игры, конкурсы, спортивные состязания, силовые соревнования и эстафеты. Творческие коллективы порадуют своими номерами.
Гурманы не останутся без угощения, если примут участие в «Конкурсе блиноедов». В течение дня на аллеях парка можно будет приобрести сувенирную продукцию от народных умельцев, а также шашлыки, блины и другую продукцию, сфотографироваться с ростовыми куклами.
В 19-00 гостей мероприятия ждет грандиозное зрелище - сожжение чучела масленицы. Затем состоится «Масленичная дискотека» с огненными номерами файер-коллектива «Солтис», которая пройдет на танцевальной площадке.
Новость: Дмитрий Раткин 13 февраля 2017
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