Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 13 февраля 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Пензенцев приглашают на Широкую Масленицу
Сегодня в Пензе
 

26 февраля в Центральном парке культуры и отдыха им. В.Г. Белинского состоится фольклорный праздник «Широкая Масленица».

С 12-00 начнут работать пять сценических площадок. На сцене у планетария пройдут концертно-развлекательная программа от коллективов ЦКиД г. Пензы и выступления учащихся детских музыкальных школ №2 и №12.

На танцевальной площадке продолжит свою работу ледяной городок «Зимняя сказка». Смельчаки смогут посостязаться в ловкости и сноровке, приняв участие в старинной русской забаве «Достань петуха», и получить в подарок настоящего петуха или призовую продукцию. 

Выиграть призы можно и на других площадках, где приготовлены игры, конкурсы, спортивные состязания, силовые соревнования и эстафеты. Творческие коллективы порадуют своими номерами.

Гурманы не останутся без угощения, если примут участие в «Конкурсе блиноедов». В течение дня на аллеях парка можно будет приобрести сувенирную продукцию от народных умельцев, а также шашлыки, блины и другую продукцию, сфотографироваться с ростовыми куклами.

В 19-00 гостей мероприятия ждет грандиозное зрелище - сожжение чучела масленицы. Затем состоится «Масленичная дискотека» с огненными номерами файер-коллектива «Солтис», которая пройдет на танцевальной площадке.

Новость: Дмитрий Раткин 13 февраля 2017
2017-02-13
КРИМИНАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ
Жители Самарской области совершали кражи в Пензе
 
2017-02-13
Лыжня России – 2017
Более пяти тысяч участников вышли на старт самых массовых зимних состязаний в Пензе
 
2017-02-13
Трагическое ДТП
На трассе М-5 «Урал» автобус столкнулся с фурой
 
2017-02-13
«Культурная палитра двух регионов»
Пензенская делегация посетила Республику Мордовия в рамках подготовки к ЧМ-2018
 
2017-02-13
Около детских садов и школ должны появиться парковочные места
 Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев провел оперативное совещание
 

Новости партнеров
 
На сайте: 28ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru