Поторопился, забыл пристегнуть детское кресло. Какие только отговорки не приходится выслушивать сотрудникам ГИБДД от водителей, которые не соблюдают правила перевозки детей в машине. Вот только последствия такой невнимательности могут быть самыми неприятными, – стоит затормозить, и ребенок может получить травму.

В ходе операции, проведённой сотрудниками Пензенской Госавтоинспекции, было выявлено несколько десятков водителей, перевозящих детей без удерживающего устройства.

«На территории Пензенской области было задержано 88 водителей за нарушение правил перевозки детей. Напоминаем водителям транспортных средств, что административная ответственность за такое нарушение составляет 3000 рублей», – отметил старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

По закону все дети до 12 лет должны находиться в машине строго в автокресле или так называемом защитном треугольнике. Как защитить своего ребенка в дороге, водители вправе выбирать сами.