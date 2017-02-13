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Сергей Старкин провел мастер-класс по спортивной гимнастике
Сегодня в Пензе
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В пензенском дворце спорта «Буртасы» заслуженный тренер России Сергей Старкин провел мастер-класс для тренеров женского отделения. Основная тема мероприятия – это методика обучения базовым элементам на гимнастических снарядах гимнасток 2003-2007 годов рождения. В рамках мастер-класса были подробно рассмотрены направления работы на ближайший тренировочный цикл.
В пензенском дворце спорта «Буртасы» заслуженный тренер России Сергей Старкин провел мастер-класс для тренеров женского отделения. Основная тема мероприятия – это методика обучения базовым элементам на гимнастических снарядах гимнасток 2003-2007 годов рождения.
В рамках мастер-класса были подробно рассмотрены направления работы на ближайший тренировочный цикл.
Новость: Дмитрий Раткин 13 февраля 2017
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