Восемь пензенских спортсменов стали призерами соревнований ПФО по карате киокусинкай

В соревнованиях приняли участие 240 спортсменов из Мордовии, Чувашии, Башкирии, Кировской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Нижегородской областей.

Пензенскую область представляли спортивный клуб «ЭДО» (руководитель Владимир Сычин) из Пензы и спортивный клуб «Бусидо» (руководитель Дмитрий Арутюнов) из Сердобска.

В первенстве среди юношей и девушек 14-15 лет третье место заняли Илья Спирин, Ильнур Акчурин и Елизавета Голованова (до 50 кг.).

В чемпионате ПФО нашу область представляли шесть спортсменов, пятеро из которых стали призерами. Наибольшего успеха добился Артём Михеев, который выступал в весовой категории до 70 кг.. Артем большинство боев закончил досрочно и стал победителем, а так же был отмечен как самый техничный боец турнира.

В средней весовой категории до 80 кг. серебрянный призер Кубка Европы Дмитрий Родичкин в финале в упорной борьбе уступил нижегородцу Андрею Кизову.

Соперничество разгорелось в самой тяжелой весовой категории свыше 80 кг.. В первом бою встретились лидеры: бронзовый призер Кубка Европы Эльдар Исмаилзаде из Пензы и Максим Лаврищев из Нижнего Новгорода. Основное время не выявило победителя и только после двух дополнительных раундов победу присудили нижегородцу.