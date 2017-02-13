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Восемь пензенских спортсменов стали призерами соревнований ПФО по карате киокусинкай
Сегодня в Пензе
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В соревнованиях приняли участие 240 спортсменов из Мордовии, Чувашии, Башкирии, Кировской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Нижегородской областей. Пензенскую область представляли спортивный клуб «ЭДО» (руководитель Владимир Сычин) из Пензы и спортивный клуб «Бусидо» (руководитель Дмитрий Арутюнов) из Сердобска. В первенстве среди юношей и девушек 14-15 лет третье место заняли Илья Спирин, Ильнур Акчурин и Елизавета Голованова (до 50 кг.). В чемпионате ПФО нашу область представляли шесть спортсменов, пятеро из которых стали призерами. Наибольшего успеха добился Артём Михеев, который выступал в весовой категории до 70 кг.. Артем большинство боев закончил досрочно и стал победителем, а так же был отмечен как самый техничный боец турнира. В средней весовой категории до 80 кг. серебрянный призер Кубка Европы Дмитрий Родичкин в финале в упорной борьбе уступил нижегородцу Андрею Кизову. Соперничество разгорелось в самой тяжелой весовой категории свыше 80 кг.. В первом бою встретились лидеры: бронзовый призер Кубка Европы Эльдар Исмаилзаде из Пензы и Максим Лаврищев из Нижнего Новгорода. Основное время не выявило победителя и только после двух дополнительных раундов победу присудили нижегородцу.
В соревнованиях приняли участие 240 спортсменов из Мордовии, Чувашии, Башкирии, Кировской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Нижегородской областей.
Пензенскую область представляли спортивный клуб «ЭДО» (руководитель Владимир Сычин) из Пензы и спортивный клуб «Бусидо» (руководитель Дмитрий Арутюнов) из Сердобска.
В первенстве среди юношей и девушек 14-15 лет третье место заняли Илья Спирин, Ильнур Акчурин и Елизавета Голованова (до 50 кг.).
В чемпионате ПФО нашу область представляли шесть спортсменов, пятеро из которых стали призерами. Наибольшего успеха добился Артём Михеев, который выступал в весовой категории до 70 кг.. Артем большинство боев закончил досрочно и стал победителем, а так же был отмечен как самый техничный боец турнира.
В средней весовой категории до 80 кг. серебрянный призер Кубка Европы Дмитрий Родичкин в финале в упорной борьбе уступил нижегородцу Андрею Кизову.
Соперничество разгорелось в самой тяжелой весовой категории свыше 80 кг.. В первом бою встретились лидеры: бронзовый призер Кубка Европы Эльдар Исмаилзаде из Пензы и Максим Лаврищев из Нижнего Новгорода. Основное время не выявило победителя и только после двух дополнительных раундов победу присудили нижегородцу.
Новость: Дмитрий Раткин 13 февраля 2017
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