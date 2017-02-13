Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 13 февраля 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Восемь пензенских спортсменов стали призерами соревнований ПФО по карате киокусинкай
Сегодня в Пензе
 

В соревнованиях приняли участие 240 спортсменов из Мордовии, Чувашии, Башкирии, Кировской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Нижегородской областей.

Пензенскую область представляли спортивный клуб «ЭДО» (руководитель Владимир Сычин) из Пензы и спортивный клуб «Бусидо» (руководитель Дмитрий Арутюнов) из Сердобска.

В первенстве среди юношей и девушек 14-15 лет третье место заняли Илья Спирин,  Ильнур Акчурин и Елизавета Голованова (до 50 кг.).

В чемпионате ПФО нашу область представляли шесть спортсменов, пятеро из которых стали призерами. Наибольшего успеха добился Артём Михеев, который выступал в весовой категории до 70 кг.. Артем большинство боев закончил досрочно и стал победителем, а так же был отмечен как самый техничный боец турнира.

В средней весовой категории до 80 кг. серебрянный призер Кубка Европы Дмитрий Родичкин в финале в упорной борьбе уступил нижегородцу Андрею Кизову.

Соперничество разгорелось в самой тяжелой весовой категории свыше 80 кг.. В первом бою встретились лидеры: бронзовый призер Кубка Европы Эльдар Исмаилзаде из Пензы и Максим Лаврищев из Нижнего Новгорода. Основное время не выявило победителя и только после двух дополнительных раундов победу присудили нижегородцу.

Новость: Дмитрий Раткин 13 февраля 2017
2017-02-13
КРИМИНАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ
Жители Самарской области совершали кражи в Пензе
 
2017-02-13
Лыжня России – 2017
Более пяти тысяч участников вышли на старт самых массовых зимних состязаний в Пензе
 
2017-02-13
Трагическое ДТП
На трассе М-5 «Урал» автобус столкнулся с фурой
 
2017-02-13
«Культурная палитра двух регионов»
Пензенская делегация посетила Республику Мордовия в рамках подготовки к ЧМ-2018
 
2017-02-13
Около детских садов и школ должны появиться парковочные места
 Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев провел оперативное совещание
 

Новости партнеров
 
На сайте: 29ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru