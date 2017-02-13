В Пензе директор обокрал собственную организацию

Превышение должностных полномочий. Директор одной из управляющих компаний Бессоновского района воспользовался своей должностью не в рамках закона. Из кассы своей организации он похитил 50 тысяч рублей на собственные нужды.

«Как стало известно после, данными деньгами он оплатил административный штраф от трудовой инспекции за недобросовестное исполнение своих должностных обязанностей в своей сфере деятельности», - отметил Алексей Шокоров, начальник следственного отдела УМВД РФ по Бессоновскому району.

Подозреваемого вскоре задержали сотрудники полиции. Он рассказал, что штраф, который наложила трудовая, для него слишком велик и он не хотел оплачивать его своими кровными. Потому и обокрал свою организацию.

«В настоящее время следственным отделом УМВД РФ по Бессоновскому району возбуждено уголовное дело по ст. 160 ч.3 УК РФ «Присвоение и растрата денежных средств с использованием своего служебного положения», - добавил следователь.

С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Теперь мужчина будет ожидать решения суда.