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 Понедельник, 13 февраля 2017
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Всё — для благополучия жителей!
Сегодня в Пензе
 
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В ходе очередного заседания комиссии городской Думы по местному самоуправлению речь шла о работе Администрации Железнодорожного района. Отчёт перед депутатами держал глава, Олег Денисов. По его словам, главной целью деятельности всего административного аппарата было обеспечение комфортного проживания населения на территории района: «Наша работа в 2016 году была нацелена на обеспечение нормального функционирования всех сфер и направлений деятельности на территории района, а также на создание благоприятных условия труда, жизни и отдыха жителей».

Особое внимание в работе Администрация уделяла вопросам благоустройства. На территории района регулярно проводились рейды, в результате которых выявлялись нарушители порядка.

«В результате работы было рассмотрено 1523 административных материала, к ответственности привлечено 1423 лица. Сумма наложенных штрафов составила более двух миллионов рублей», — пояснил Олег Денисов.

В числе других актуальных направлений деятельности районной Администрации — решение вопросов, касающихся жилищно-коммунальной сферы, предоставление населению социальных выплат, анализ экономической обстановки на предприятиях, работающих на территории района.

Новость: Екатерина Сорокина 13 февраля 2017
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