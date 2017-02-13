В ходе очередного заседания комиссии городской Думы по местному самоуправлению речь шла о работе Администрации Железнодорожного района. Отчёт перед депутатами держал глава, Олег Денисов. По его словам, главной целью деятельности всего административного аппарата было обеспечение комфортного проживания населения на территории района: «Наша работа в 2016 году была нацелена на обеспечение нормального функционирования всех сфер и направлений деятельности на территории района, а также на создание благоприятных условия труда, жизни и отдыха жителей».

Особое внимание в работе Администрация уделяла вопросам благоустройства. На территории района регулярно проводились рейды, в результате которых выявлялись нарушители порядка.

«В результате работы было рассмотрено 1523 административных материала, к ответственности привлечено 1423 лица. Сумма наложенных штрафов составила более двух миллионов рублей», — пояснил Олег Денисов.

В числе других актуальных направлений деятельности районной Администрации — решение вопросов, касающихся жилищно-коммунальной сферы, предоставление населению социальных выплат, анализ экономической обстановки на предприятиях, работающих на территории района.