В Камешкирском районе Пензенской области собственник земельных участков оштрафован на 20 тысяч рублей

При проведении внеплановой выездной проверки в границах Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области государственным инспектором отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области выявлен факт ненадлежащего использования гражданином земельных участков.

В ходе осмотра установлено, что на площади 328 гектаров не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по охране земель, что привело к зарастанию густой сорной и частично древесно-кустарниковой растительностью.

В отношении собственника земельных участков, в соответствии с ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, было возбуждено административное дело и выдано предписание об устранении нарушения. По результатам рассмотрения дела физическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.