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В Камешкирском районе Пензенской области собственник земельных участков оштрафован на 20 тысяч рублей
Сегодня в Пензе
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При проведении внеплановой выездной проверки в границах Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области государственным инспектором отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области выявлен факт ненадлежащего использования гражданином земельных участков. В ходе осмотра установлено, что на площади 328 гектаров не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по охране земель, что привело к зарастанию густой сорной и частично древесно-кустарниковой растительностью. В отношении собственника земельных участков, в соответствии с ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, было возбуждено административное дело и выдано предписание об устранении нарушения. По результатам рассмотрения дела физическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
При проведении внеплановой выездной проверки в границах Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области государственным инспектором отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области выявлен факт ненадлежащего использования гражданином земельных участков.
В ходе осмотра установлено, что на площади 328 гектаров не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по охране земель, что привело к зарастанию густой сорной и частично древесно-кустарниковой растительностью.
В отношении собственника земельных участков, в соответствии с ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, было возбуждено административное дело и выдано предписание об устранении нарушения. По результатам рассмотрения дела физическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 13 февраля 2017
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