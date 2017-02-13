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 Понедельник, 13 февраля 2017
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В Камешкирском районе Пензенской области собственник земельных участков оштрафован на 20 тысяч рублей
Сегодня в Пензе
 

При проведении внеплановой выездной проверки в границах Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области государственным инспектором отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области выявлен факт ненадлежащего использования гражданином земельных участков.

В ходе осмотра установлено, что на площади 328 гектаров не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по охране земель, что привело к зарастанию густой сорной и частично древесно-кустарниковой растительностью.

В отношении собственника земельных участков, в соответствии с ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, было возбуждено административное дело и выдано предписание об устранении нарушения. По результатам рассмотрения дела физическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 13 февраля 2017
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