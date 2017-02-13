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Резиденты ЦМИТ «ТехноАрт» и «Действуй» стали победителями Всероссийского конкурса
Сегодня в Пензе
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В Москве состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Мой экспонат», организованного Музеем занимательных наук «Экспериментаниум», Фондом содействия инновациям, Ассоциацией инновационных регионов России и ООО «МИР». Резиденты ЦМИТ «ТехноАрт» (г. Пенза) и «Действуй» (г. Заречный) стали призерами данного конкурса с проектами "Эксперименты с зеркалами" и "Магнитный парашют". Пензенцы взяли серебро в старшей возрастной категории, а зареченцы заняли 1 место в средней. По случаю победы юных инноваторов пригласили в Москву на торжественную церемонию награждения. В коворкинге «Точка кипения» Агентства стратегических инициатив для ребят была организована встреча с Иваном Бортником - советником генерального директора, членом Наблюдательного совета Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Инноваторам рассказали про новые направления работы Фонда содействия инновациям, направлениях национальной технологической инициативы, атласе новых профессий АСИ, проектной смене научного парка «Сириус». Затем в стенах музея занимательных наук «Экспериментаниум» ребят ожидала официальная часть и награждение победителей конкурса, специальные программы и сюрпризы. После вручения наград победители приняли участие в научном шоу «Люминум». Участники конкурса остались под большим впечатлением от поездки и выражают огромную благодарность организаторам.
В Москве состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Мой экспонат», организованного Музеем занимательных наук «Экспериментаниум», Фондом содействия инновациям, Ассоциацией инновационных регионов России и ООО «МИР».
Резиденты ЦМИТ «ТехноАрт» (г. Пенза) и «Действуй» (г. Заречный) стали призерами данного конкурса с проектами "Эксперименты с зеркалами" и "Магнитный парашют". Пензенцы взяли серебро в старшей возрастной категории, а зареченцы заняли 1 место в средней.
По случаю победы юных инноваторов пригласили в Москву на торжественную церемонию награждения. В коворкинге «Точка кипения» Агентства стратегических инициатив для ребят была организована встреча с Иваном Бортником - советником генерального директора, членом Наблюдательного совета Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Инноваторам рассказали про новые направления работы Фонда содействия инновациям, направлениях национальной технологической инициативы, атласе новых профессий АСИ, проектной смене научного парка «Сириус». Затем в стенах музея занимательных наук «Экспериментаниум» ребят ожидала официальная часть и награждение победителей конкурса, специальные программы и сюрпризы. После вручения наград победители приняли участие в научном шоу «Люминум».
Участники конкурса остались под большим впечатлением от поездки и выражают огромную благодарность организаторам.
Новость: Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области 13 февраля 2017
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