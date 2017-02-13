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 Понедельник, 13 февраля 2017
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Особенности хранения семян подсолнечика
Сегодня в Пензе
 

Для длительного хранения пригодны семена подсолнечника, засорённость которых не превышает 2%, а влажность после просушки составляет 6-7%. При низкой температуре обработанные подобным образом семена подсолнечника могут храниться от трёх до шести месяцев.

Наблюдение за температурой хранения партий семян подсолнечника ведётся чаще, чем за семенами зерновых культур. Температуру семян определяют при помощи термоштанги или электротермометров в разных участках по площади и высоте насыпи семян: на глубине 30-50 см от поверхности, в середине насыпи и у пола. Частота определения температуры зависит от состояния семян и периода хранения.

Если семена подсолнечника влажные, то температуру измеряют ежедневно. У свежеубранных и сухих семян подсолнечника температуру измеряют 1 раз в три дня, если температура в буртах 20-25 град. – 1 раз в 5 дней, если температура 10-20 град. – 1 раз в 10 дней, при температуре 10 град. и ниже температуру измеряют 1 раз в 15 дней.

Влажность семян определяют 1-2 раза в месяц. Одновременно можно проверить заражённость семян вредителями и болезнями, а также органолептически – запах и цвет.

Установленные показатели качества семян подсолнечника по партиям, штабелям, закромам записывают в хронологическом порядке в журнале наблюдений.

Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 13 февраля 2017
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