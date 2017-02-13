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 Понедельник, 13 февраля 2017
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Сергей Неверов: В единый день предварительного голосования на региональном уровне будет работать порядка 2000 участков
Сегодня в Пензе
 

На встрече секретаря Генерального совета Партии «Единая Россия» Сергея Неверова с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой обсуждалась предстоящая в 2017 году избирательная кампания, в частности, проведение предварительного голосования «Единой России» по определению кандидатов Партии в региональные парламенты и городские думы административных центров.

В Партии старт избирательной кампании был дан 7 февраля, когда были утверждены положения по проведению предварительного голосования. «Единая Россия» проведет предварительное голосование 28 мая, и мы рассказали Элле Александровне о том, как идет подготовка, как будет проходить голосование, ведь такой уникальный опыт есть только у нашей Партии. Как вы помните, 22 мая 2016 года на предварительном голосовании по определению кандидатов в депутаты Государственной Думы проголосовало более 10,5 млн. граждан нашей страны. Что же касается кампании этого года, то на следующей неделе наши региональные и местные отделения принимают решения о старте предварительного голосования непосредственно в регионах», - отметил Неверов.

Он добавил, что процедура предварительного голосования напоминает саму избирательную кампанию и сводится не только к выдвижению участников, проведению агитации, но и организации самого голосования. «Для этого нами формируются счетные комиссии. Мы планируем открыть в рамках проведения предварительного голосования 28 мая почти 2000 счетных участков. При проведении предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты Государственной Думы работал 19 081 счетный участок. А это аренда помещений. И мы поделились тем, как идет организационная часть работы, и пригласили представителей ЦИК РФ принять участие в семинаре Партии 20-22 февраля, который будет посвящен этим вопросам», -  добавил Неверов.

«В 2018 году будут формироваться новые составы участковых избирательных комиссий, и Партия «Единая Россия» планирует активно принимать в этом участие.  В наш резерв включено 141 197 представителей. А процедура предварительного голосования как раз и позволяет нам провести необходимый кадровый отбор на условиях, максимально приближенных к выборам», - подчеркнул секретарь Генерального совета.

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