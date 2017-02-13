Юные пловцы из разных городов России приехали в Пензу

Более трёхсот юных пловцов из разных городов страны приехали в Пензу, чтобы побороться за призы заслуженного тренера России, Галины Долговой. Её воспитанники — призёры престижных всероссийских и международных турниров — пример для тех ребят, которые только начинают свой спортивный путь.

«Плавание мне нравится тем, что этот вид спорта делает человека здоровым! Я в Пензе уже третий раз, и у меня уже есть три первых места. Для победы спортсмену необходимы смелость и бодрость, чтобы даже в случае неудачи не останавливаться и идти дальше», — считает участница соревнований, Валентина Миронова.

Этому своих воспитанников учит и Галина Долгова. Сама тренер на турнире присутствовать не смогла: вместе с членами российской команды она сейчас на сборах. Но видео-привет участникам соревнований всё же передала и пожелала победы.

Турнир на призы Галины Долговой проходит по инициативе Детской лиги плавания «Поволжье». Председатель её правления, Дмитрий Беляков, пояснил: «В рамках проекта «У нас свои герои» мы рассказываем об известных тренерах и спортсменах нашего региона».

Участие в турнире принимают спортсмены 2003-2007 годов рождения. Программа соревнований насыщенная и рассчитана на три дня.

Такой турнир проводится в Пензе уже второй раз. В его программе, кроме соревновательной части, есть ещё и развлекательная: поход на каток и танцы на праздничной дискотеке.