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 Понедельник, 13 февраля 2017
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На ярмарке в г.Городище реализовывали свиное сало без сопроводительных документов
Сегодня в Пензе
 

О выявлении факта реализации свиного сала без документов на ярмарке г.Городище Пензенской области

В целях недопущения оборота продукции животноводства, которая может привести к распространению опасных заболеваний для животных и нанесению вреда здоровью людей, государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведено рейдовое мероприятие на ярмарке в г.Городище, в ходе которого выявлен факт реализации физическом лицом сала свиного соленого в количестве 3 кг без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих территориальную принадлежность, качество и безопасность.

Факт неисполнения требований приказа Минсельхоза России от 27.12.2016 года №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях» послужил основанием для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении физического лица по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ, назначен штраф в размере 500 рублей. С гражданином проведена беседа о ветеринарно-санитарных правилах реализации продукции животноводства.

Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 13 февраля 2017
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