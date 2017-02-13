Донор в погонах

Для пензенских служителей закона донорство уже стало традиционной и привычной процедурой. Делают они это не по приказу, а ради помощи своим согражданам. В этот день в поле зрения передвижного пункта сдачи крови оказались сотрудники федеральной службы исполнения наказаний.

«Мы проводим это мероприятие раз в пол года. Каждый раз отмечается активное участие сотрудников», - отметил Вячеслав Эрюжев, руководитель выездной бригады, врач-трансфузиолог пензенского областного клинического центра крови.

В рядах доноров находятся опытные бойцы, которые сдают кровь далеко не первый раз. По их словам, эта процедура является некой благородной миссией.

«Я считаю, что это важно. Жизнь человека всегда стоит на первом месте. Спасти кому-то жизнь – дело каждого», - добавила Евгения Резник, младший инспектор отдела режима ФКУ СИЗО

«Возможно, наша кровь может помочь гражданам. Возможно, даже нашим сотрудникам. Это полезно как для своего здоровья, так и для здоровья граждан», - подчеркнул Ринат Миняшев, начальник отдела по ВР СИЗО-1 УФСИН России по Пензенской области.

В этой акции приняло участие 29 сотрудников правопорядка. Врачи забрали более 13 литров крови.